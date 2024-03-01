В Новосибирске задерживают людей у памятника жертвам политических репрессий

В Новосибирске в Нарымском сквере задержаны несколько человек у памятника жертвам политических репрессий. Об этом сообщает телеграм-канал «Сибирский экспресс».

По данным «Сибирьмедиа», задержаны шесть человек. «ОВД-Инфо» пишет о семи задержанных.

Один из очевидцев рассказал, что людей заводят в автозак и отпускают после проверки документов по базам.

«Сибирский экспресс» отмечает, что после смерти Алексея Навального в Нарымском сквере появляются стихийные мемориалы в память о политике.

В нескольких российских регионах в день похорон Алексея Навального полиция дежурит у памятников жертвам политических репрессий, куда люди приносили цветы и свечи в память о политике. В частности, во Владивостоке доступ к памятному знаку «Каменная свеча» в сквере «Веры и надежды» оградили строители под предлогом ремонта. В Томске у памятника жертвам политического террора «Камень Скорби», к которому люди приносили цветы в память о Навальном, дежурят полицейские.

Как проходят похороны Алексея Навального

Похороны Алексея Навального В храме завершилась панихида. Онлайн «Медузы»

Как проходят похороны Алексея Навального

Похороны Алексея Навального В храме завершилась панихида. Онлайн «Медузы»