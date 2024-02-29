В Башкирии завели дело на военного, который сдался в плен и воевал за ВСУ. Его вернули в Россию, обменяв на украинских пленных

Главное следственное управление МВД по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело в отношении уроженца села Кармаскалы Радика Богданова, который сдался украинскому батальону, воевал на стороне ВСУ, а затем по обмену его вернули в Россию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Как писал телеграм-канал Baza, Богданову 52 года. По данным Baza и «Коммерсанта», летом 2023 года мужчина сдался в плен солдатам украинского добровольческого вооруженного подразделения «Скала» в районе села Водяное в самопровозглашенной ДНР.

«Коммерсант» утверждает, что Богданов прошел инструктаж по медицинской, боевой и взрывотехнической подготовке, после чего вступил в подразделение «Скала» и до начала января 2024 года воевал против российской армии.

3 января Богданова обменяли на пленных украинских военных, пишет Baza. В России на мужчину завели уголовное дело об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России (часть 3 статьи 208 УК). По этому делу военнослужащему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

По информации «Коммерсанта», Радик Богданов дал признательные показания.

Богданов был ранее судим. В 2009 году его приговорили почти к девяти годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Мужчину освободили условно-досрочно в феврале 2016 года. В следующем году его осудили за незаконное проникновение в жилище, а в 2018 и 2022 годах его признавали виновным в кражах. В марте 2022 года его приговорили к трем годам лишения свободы.

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