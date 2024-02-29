Предпринимателя из Украины Александра Марченко, приговоренного к 10 годам колонии по обвинению в шпионаже, перевели из колонии в тюрьму, сообщили адвокаты правозащитной организации «Первый отдел».

По данным адвокатов, перевода Марченко в тюрьму потребовали сотрудники колонии ИК-8 в Улан-Удэ, где он отбывал срок. Они заявили, что Марченко 18 раз нарушил «порядок отбывания наказания», а на «меры воспитательного воздействия реагировал отрицательно».

Сотрудники колонии, как пишет «Первый отдел», утверждают, что Марченко совершал публичные действия, «направленные на дискредитацию армии РФ», «изучал, пропагандировал и исповедовал идеологию „АУЕ“», а кроме того, у него присутствует «высокий уровень криминальной зараженности». В итоге начальник колонии признал Марченко «злостным нарушителем».

Тюрьмы — это исправительные учреждения с наиболее жестким режимом содержания. Туда отправляют осужденных на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений по ряду статей или «злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания».

Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов рассказывает, что в тюрьмах осужденных держат в запираемых камерах, иногда по одиночке, а прогулки разрешают только в маленьком дворике и не более двух часов в день. В тюрьме Марченко предстоит провести три года.

Марченко задержали в декабре 2018 года в Донецке. Он приехал из Киева, чтобы найти свой автомобиль, отданный в ремонт еще до начала боевых действий в Донецкой области и угнанный из бокса вооруженными людьми в 2014 году. Ему надели на голову мешок и увезли в концлагерь «Изоляция» в самопровозглашенной ДНР.

В «Изоляции» Марченко провел два месяца. Местные силовики пытали его током и голодом, чтобы вынудить подписать признательные показания, а затем передали сотрудникам ФСБ. Марченко обвинили в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, он намеревался купить детали для зенитно-ракетных комплексов С-300 в Украину. В ноябре 2020 года Марченко приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

После перевода в колонию Марченко, по данным «Первого отдела», неоднократно отправляли в штрафной изолятор, а также в помещения камерного типа («тюрьма в тюрьме»). Кроме того, украинца оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии, которую он, по версии суда, осуществил, находясь уже в заключении. «Первый отдел» рассказывал, что сотрудники колонии заставляли Марченко кричать «Слава России!» и «правильно» отвечать на вопрос «Чей Крым?», а также уговаривали отказаться от украинского гражданства в пользу российского. «Мемориал» признал Александра Марченко политзаключенным.

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