Соратники Навального предложили тем, кто живет не в Москве, приходить к мемориалам вечером 1 марта. В опубликованном списке нет мемориалов в городах России

Соратники Алексея Навального предложили тем, кто не сможет приехать в Москву для прощания с политикам, сделать это 1 марта у мемориалов в своих городах.

«Мы понимаем, что не у всех будет возможность приехать в Москву для прощания с Алексеем Навальным 1 марта. Чтобы почтить его память, приходите к мемориалам в своем городе в 19:00 по местному времени», — говорится в сообщении команды Навального.

Они опубликовали список городов, где есть мемориалы Навальному. Российских городов в списке нет.

Относится ли призыв соратников политика к тем, кто находится в России, неясно.

Отпевание Навального пройдет 1 марта в 14:00 по Москве в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино. Политика похоронят в 16:00 на Борисовском кладбище.

Телеграм-каналы сообщали, что полиция начал патрулировать территорию у кладбища и выходов ближайшей к нему станции метро Борисово.

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