В ютьюб-канале Алексея Навального проведут трансляцию его похорон

Соратники Алексея Навального, который погиб в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, проведут прямую трансляцию отпевания и похорон политика на его ютьюб-канале. Об этом сообщила команда лидера российской оппозиции.

Отпевание Навального пройдет 1 марта в 14:00 по Москве в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино. В 16:00 тело политика похоронят на Борисовском кладбище.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш призвала россиян прийти на похороны. Команда политика также создали телеграм-бот, в котором консультанты и юристы будут отвечать на любые вопросы, связанные с церемонией.

Прощание с Алексеем Навальным Алексей Навальный

Как сообщили российские независимые издания, 29 февраля полиция начала патрулировать территорию у кладбища и выходов ближайшей к нему станции метро Борисово.

Сторонники собирались провести похороны Алексея Навального 29 февраля. Но, как рассказал директор ФБК Иван Жданов, «быстро выяснилось», что к этой дате «нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу». Жданов связал это с выступлением Владимира Путина с посланием Федеральному собранию.

В интервью «Медузе» Жданов рассказывал, как семье Навального под разными предлогами отказали в нескольких залах, где могло бы пройти прощание с политиком. Юлия Навальная потребовала от российских властей перестать издеваться над памятью ее мужа и не препятствовать организации его похорон.