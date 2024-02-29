Следствие решило проверить законность получения гражданства РФ педиатром Надеждой Буяновой, обвиняемой в «фейках» об армии из-за жалобы пациентки

Следствие проверит законность получения гражданства России педиатром Надеждой Буяновой, на которую завели уголовное о «фейках» об армии после жалобы пациентки. Об этом сообщает «Медиазона».

Гражданство России Буянова получила почти 30 лет назад. Это произошло вскоре после распада СССР, после того как женщина переехала в Россию из Украины.

Следствие также отказывается возвращать Буяновой паспорт. По словам адковата, документ, изъятый ранее, 29 февраля во время допроса вернули, однако сразу же изъяли его вновь — якобы для проверки законности его выдачи. Адковат подчеркнул, что для проверки подлинности документа достаточно обратиться в орган, который его выдал, а не изымать его.

Следствие просило арестовать Буянову, но суд отказался это сделать. Женщине назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она не должна пользоваться почтой, телефоном и интернетом и общаться со свидетелями по делу.

Дело против Буяновой было возбуждено по требованию главы СК Александра Бастрыкина. Во время обыска полицейские разгромили ее квартиру.

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