Путин предложил списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что регионам нужно списать две трети задолженности по бюджетным кредитам.

Такая мера, по его словам, поможет регионам сэкономить в 2025-2028 годах 200 миллиардов рублей в год. Эти средства предполагается направлять на инфраструктурные проекты и проекты развития.

Средства, которые регионы возвращают в федеральный бюджет по кредитам, Путин, предложил вновь направлять на развитие субъектов РФ.

Программы поддержки 10 «отстающих» регионов Путин предложил продлить на шесть лет. К 2030 году, по его словам, эти «отстающие» регионы должны стать самодостаточными.