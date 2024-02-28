Сотрудника петербургского банка приговорили к 10 годам по делу о госизмене. Его обвинили в переписке с легионом «Свобода России»

2-й Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы жителя Петербурга Вячеслава Лутора, которого обвинили в том, что он вел переписку с представителями легиона «Свобода России» и намеревался отправиться в Украину воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает «Медиазона».

Подсудимого признали виновным в покушении на госизмену (часть 1 статьи 30 статья 275 УК), конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством (статья 275.1 УК) и участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Согласно приговору, первые два года он проведет в тюрьме, а затем оставшийся срок в колонии строгого режима. Гособвинение просило назначить обвиняемому 15 лет лишения свободы.

Как выяснила «Медиазона», Лутору 33 года, он уроженец Красноярска, но проживал в Петербурге и работал там в банке «Санкт-Петербург». 29 июля 2023 года Лефортовский суд Москвы арестовал петербуржца по делу о госизмене. До этого он отбыл два административных ареста по протоколам о мелком хулиганстве и неповиновении полицейскому.

В ходе судебного процесса начальница Лутора рассказывала, что дала ему отпуск за свой счет летом 2023 года — тогда он упоминал о «семейных проблемах» в Красноярске. По словам коллег, Лутор рассказывал о предложении «работать» за границей в легионе «Свобода России». Обвиняемый подтвердил их показания в суде. Мать Лутора упоминала на процессе, что сын не служил в армии «из-за заболеваний», а также боялся мобилизации и хотел уехать из страны.

Правозащитный проект «Первый отдел» со ссылкой на мать подсудимого сообщает, что у Лутора серьезные проблемы со здоровьем и он стал жертвой провокации.

Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, в котором, как утверждается, состоят добровольцы из России. Сколько человек в него входят, неизвестно. О его создании объявили в марте 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. 16 марта 2023 года Верховный суд РФ объявил легион «террористической организацией». Легион вместе с другим формированием "Русский добровольческий корпус", воюющим на стороне Украины, неоднократно заявляли, что устраивали рейды в приграничные российские регионы.

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