Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что уйдет со своего поста. В прошлом году он дважды застывал во время выступлений на публике

Лидер республиканцев в верхней палате конгресса Митч Макконнелл объявил, что оставит свой пост после ноябрьских выборов президента США.

Сенатор, которому на прошлой неделе исполнилось 82 года, сказал, что продолжит работать в Капитолии, но позволит «следующему поколению лидеров» возглавить сенатскую республиканскую конференцию. Его очередной срок в сенате заканчивается в январе 2027 года.

Макконнелл дольше всех в истории занимал пост лидера партии в сенате. Впервые он избрался в конгресс как сенатор от Кентукки в 1985 году. С 2003 года он занимал пост парламентского организатора республиканцев, а с 2007-го стал бессменным лидером Республиканской партии в сенате.

Как отмечает CNN, Макконнелл поддерживает Украину, из-за чего у него возникали разногласия с однопартийцами по вопросу выделения военной помощи Киеву. Также у сенатора напряженные отношения с Дональдом Трампом, который считается наиболее вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В январе Макконнелл признавался, что не разговаривал с Трампом уже более трех лет.

Помощники Макконнелла утверждают, что уход сенатора с поста лидера республиканцев не связан с его здоровьем. Однако вопрос о том, может ли Макконнелл исполнить свои обязанности, часто поднимался в американской прессе в последние месяцы. В 2023 году сенатор дважды застывал на публике в ходе пресс-конференций.

Meduza