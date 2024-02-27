«Зеркало недели»: офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд с вопросом о легитимности его как президента по окончании пятилетнего срока

Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд с вопросами относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту главы государства после 20 мая, когда истекут пять лет с момента его вступления в должность. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента.

По данным издания, Конституционный суд попросят ответить, во-первых, разрешает ли Конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения, а во-вторых, легитимны ли будут полномочия Зеленского по истечении пятилетнего срока.

При этом решения по поводу целесообразности подготовленного обращения пока не принято, пишет «Зеркало недели». Издание отмечает, что у офиса президента «нет уверенности в том, что они получат от КС быстрое, а главное нужное им решение».

Очередные президентские выборы согласно Конституции должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако они не были назначены из-за военного положения, объявленного в Украине после вторжения российских войск.

Политические противники Зеленского настаивают, что его полномочия в любом случае прекратятся 20 мая (через пять лет после вступления в должность). По их мнению, он обязан будет передать полномочия спикеру Верховной рады.

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины 27 февраля заявил, что Россия готовит «спецоперацию», цель которой — поставить под сомнение легитимность Зеленского после 20 мая.