Производители бытовой техники и электроники LG, Bosch и Sony начали закрывать свои последние магазины в России, рассказали «Коммерсанту» представители компаний.

По словам оператора поддержки Sony, магазины закрываются из-за отсутствия поставок. Однако три магазина компании в Москве продолжат работать до лета, чтобы распродать остатки. «Раньше Sony Centre был в каждом городе-миллионнике в РФ, однако из-за санкций они все закрываются», — сказал собеседник издания.

Похожим образом прокомментировал ситуацию сотрудник сервисной поддержки Bosch. По его словам, компания уже закрыла все магазины, кроме одного, где также распродают остатки. В то же время в техподдержке LG изданию заявили, что все магазины бренда уже закрылись. «Коммерсант» отмечает, что монобрендовый магазин LG в московском торговом центре «Афимолл Сити» закрылся в начале февраля.

Все перечисленные компании прекратили поставки своей продукции в РФ вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Закрываться магазины начали только сейчас, поскольку у многих были заключены долгосрочные договоры аренды, при расторжении которых пришлось бы сразу перечислить все платежи, пояснил источник издания на рынке.

«Также компаниям в таких случаях зачастую выписывают штраф. Арендатор должен предупредить о прекращении аренды за полгода, поэтому розничным партнерам ушедших вендоров проще было „досидеть“ до конца контракта, хотя официальные поставки встали», — добавил он.

Собеседники издания также заявили, что торговые центры «не почувствовали» закрытия магазинов LG и Sony, поскольку они использовались в первую очередь для продвижения брендов, а на их местах уже открываются магазины компаний из Турции и Китая.

После начала полномасштабной войны в Украине многие западные компании заявили о приостановке своего бизнеса в России. В апреле 2023 года «Важные истории» писали, что около 20% компаний из «недружественных» стран полностью закрыли свой бизнес в РФ.

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