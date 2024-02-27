Госдума одобрила законопроект, обязывающий детские сады, школы и вузы вывешивать российский флаг

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с 1 сентября 2024 года обязывает все образовательные организации — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории российский флаг. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В настоящее время требование об обязательном размещении государственного флага распространяется только на школы.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов 1 февраля.

По мнению авторов документа, использованием флага — «важный элемент формирования духовно-нравственных ценностей на всех уровнях образования». Целью законопроекта они назвали «укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности» у учащихся.

В марте 2022 года помощник президента РФ и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил начинать учебную неделю в школах с поднятия флага. Он ссылался на опыт США, где «во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага».

Предложение Мединского поддержали Минпросвещения РФ и Владимир Путин. С 1 сентября 2022 церемония поднятия флага в школах стала обязательной.