Суд в Москве приговорил к колонии двух охранников по делу об избиении корреспондента «Коммерсанта», который фотографировал табло с курсами валют

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор охранникам обменного пункта валют Сергею Гребенюкову и Роману Московскому по делу о нападении на фотокорреспондента газеты «Коммерсант» Анатолия Жданова.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, подсудимые признаны виновными по части 3 статьи 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста): Гребенюкову назначили два года лишения свободы, Московскому — два года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На журналиста «Коммерсанта» Анатолия Жданова напали 3 ноября 2020 года в Москве возле дома № 18 на Кутузовском проспекте, где он по редакционному заданию снимал табло с курсами валют на обменных пунктах.

Охранники, выбежавшие из обменника без вывески, потребовали от корреспондента показать сделанные снимки. Жданов отказался, тогда его начали избивать. В итоге он согласился удалить фото с карты памяти. Охранники хотели отобрать у него фотокамеру, но журналисту удалось вырваться и убежать. Врачи зафиксировали у Жданова ушибы мягких тканей и рваную рану лица.

Как отмечал «Коммерсант», Московский во время нападения вел себя наиболее неадекватно, утверждая, что все обменники, которые сфотографировал Жданов на Кутузовском проспекте, находятся «под ними». После нападения и огласки обменный пункт в доме № 18 на Кутузовском закрылся — вероятно, он работал нелегально.

Дело Гребенюкова и Московского рассматривалось трижды. В октябре 2021 года их признали виновными в нанесении побоев журналисту и назначили по одному году исправительных работ. В сентябре 2022 года приговор отменили, признав необоснованным оправдание обвиняемых по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Повторный процесс завершился на стадии предварительных слушаний возвращением дела в прокуратуру. Третье судебное разбирательство началось в 2023-м.