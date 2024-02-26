Головная компания группы «Тинькофф» зарегистрировалась на острове Русский

Головная компания группы «Тинькофф» вышла из кипрской юрисдикции и зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский.

Соответствующая информация появилась на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, которая является управляющей компанией этого САР.

«26 февраля 2024 года „ТКС Холдинг“ стала 70-й компанией, зарегистрированной в САР на о. Русский», — говорится в сообщении.

«ТКС Холдинг», отметили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики — первая публичная структура (т.е. та, чьи ценные бумаги торгуются на бирже), получившая регистрацию на острове Русский, отмечают РИА Новости.

Акционеры кипрской TCS Group Holding Plc в середине января приняли решение о смене регистрации на российскую. 20 февраля торги расписками TCS Group на Московской бирже были приостановлены из-за перехода компании в российскую юрисдикцию. Предполагается, что в марте начнутся торги уже акциями МКПАО «ТКС Холдинг».

В апреле 2022 года 35% TCS Group, которой владела семья основателя «Тинькофф» Олега Тинькова, были проданы группе «Интеррос» Владимира Потанина. Это произошло вскоре после того, как Тиньков публично осудил российское вторжение в Украину. Тиньков утверждал, что власти РФ вынудили его продать долю «за копейки».

По состоянию на февраль 2024 года, «Тинькофф» находился под западными санкциями, а персональные санкции с Олега Тинькова, наложенные Великобританией, были сняты.