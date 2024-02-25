«Сидеть дома — это лучше, чем просто сидеть». Жительнице Челябинска, возложившей цветы в память о Навальном, выдали в полиции портрет Берии
Источник: «ОВД-Инфо»
В Челябинске вызвали в полицию местную жительницу, почтившую память Алексея Навального, сообщает «ОВД-Инфо».
17 февраля девушка, имя которой не называется, возложила цветы в память об Алексее Навальном к памятнику жертвам политических репрессий.
Через неделю ее пригласили на беседу в отдел полиции — там ей выдали распечатанный на принтере портрет Лаврентия Берии с подписью «Сидеть дома — это лучше, чем просто сидеть».
По данным «ОВД-Инфо», на акциях памяти Алексея Навального, проходивших 16-19 февраля в 39 городах России, были задержаны в общей сложности 400 человек. 24 февраля — во вторую годовщину российского вторжения в Украину и на девятый день со смерти Навального — были задержаны еще более 50 человек в 14 российских городах.