В Челябинске вызвали в полицию местную жительницу, почтившую память Алексея Навального, сообщает «ОВД-Инфо».

17 февраля девушка, имя которой не называется, возложила цветы в память об Алексее Навальном к памятнику жертвам политических репрессий.

Через неделю ее пригласили на беседу в отдел полиции — там ей выдали распечатанный на принтере портрет Лаврентия Берии с подписью «Сидеть дома — это лучше, чем просто сидеть».

По данным «ОВД-Инфо», на акциях памяти Алексея Навального, проходивших 16-19 февраля в 39 городах России, были задержаны в общей сложности 400 человек. 24 февраля — во вторую годовщину российского вторжения в Украину и на девятый день со смерти Навального — были задержаны еще более 50 человек в 14 российских городах.

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