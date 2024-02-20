В испанской полиции подтвердили The New York Times смерть российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего в Украину вертолет Ми-8

Двое сотрудников испанской гражданской гвардии, знакомых с ходом расследования убийства российского военного летчика Максима Кузьминова, подтвердили газете The New York Times, что найденное в городе Ла-Вильяхойоса тело принадлежит ему.

Представитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрей Черняк также заявил газете, что может «подтвердить факт смерти» Кузьминова, но не уточнил обстоятельства его убийства.

О том, что тело убитого принадлежит Кузьминову, также пишет Deutsche Welle со ссылкой на гражданскую гвардию Испании. Представитель органов дознания объяснил задержку с информацией трудностями, связанными делом — и в частности, с установлением личности убитого, который жил в стране с украинскими документами, «выписанными на вымышленное лицо».

Об убийстве Максима Кузьминова, который в августе 2023 года перегнал российский вертолет Ми-8 через линию фронта в Украину и сдался украинским военным, первым сообщил 19 февраля ТАСС, сославшись на малоизвестный испанский телеграм-канал Eureka news. Вскоре сообщения в нем были удалены.

20 февраля информацию об убийстве Кузьминова подтвердили источники испанского агентства EFE. По данным агентства, летчика нашли застреленным в гараже в городе Ла-Вильяхойоса. На его теле было не менее пяти пулевых ранений, а при нем были документы на имя 33-летнего украинца (самому летчику было 28). В украинской разведке также подтвердили смерть Кузьминова.

Позже в пресс-службе гражданской гвардии Валенсии ТАСС сообщили, что расследуют «предположительное убийство гражданина Украины», не уточнив его имени. Официально власти Испании смерть Кузьминова не подтверждали.

Читайте также

В Испании убит бывший российский военный Максим Кузьминов, который полгода назад перегнал Ми-8 в Украину. Главное

Читайте также

В Испании убит бывший российский военный Максим Кузьминов, который полгода назад перегнал Ми-8 в Украину. Главное