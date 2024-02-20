МИД Польши вызвал российского посла в связи со смертью Навального и возложил ответственность за гибель политика на власти России

МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева в связи со смертью Алексея Навального, говорится в заявлении ведомства.

В министерстве призвали российские власти взять на себя ответственность за гибель политика и провести «полное и прозрачное расследование» для установления обстоятельств и причин его смерти.

В заявлении говорится, что «бесчеловечное обращение с Навальным и его последующая смерть характерны для обращения российских властей с политзаключенными, оппозиционными активистами и правозащитниками».

Польша «с обеспокоенностью отмечает рост числа политических заключенных в России, многие из которых содержатся в исправительных колониях в ужасающих условиях, представляющих опасность для их жизни и здоровья», пишет МИД. Среди политзаключенных, которым угрожает опасность, ведомство называет, в частности, политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в комментарии телеканалу «Дождь» также возложил ответственность за убийство Алексея Навального на российские власти. «Алексей Навальный находился в руках у российских властей. И власть отвечает за его жизнь, за его состояние. Соответственно, если он умер у них в заключении, то они и несут ответственность за его смерть», — сказал Сикорский.

Российских послов в свои внешнеполитические ведомства в связи с гибелью Навального вызвали еще несколько стран — Германия, Франция, Италия, Испания, Швеция и Словения.

МИД Франции, который также возложил ответственность за смерть Алексея Навального на власти России, вместе с этим выразил «глубокую обеспокоенность» критическим состоянием здоровья Владимира Кара-Мурзы.

США вечером 20 февраля анонсировали «крупный пакет санкций» против России в связи со смертью Навального.

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