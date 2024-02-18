Полиция в Екатеринбурге сорвала вечер памяти Алексея Навального, который должен был пройти в офисе местного отделения «Яблока»
Свердловскому региональному отделению партии «Яблоко» пришлось отменить вечер памяти Алексея Навального из-за визита полиции, сообщает телеграм-канал «Екатеринбургское Яблоко».
«За несколько минут до начала мероприятия мы заметили автомобили и сотрудников полиции у входа в офис партии, в связи с чем решили отменить мероприятие, чтобы не подвергать участников риску быть задержанными или арестованными», — пишет пресс-служба отделения.
В партии также отметил, что пост с анонсом мероприятия был удален из всех соцсетей отделения в целях безопасности. Людей, записавшихся на мероприятие, предупредили о находящейся рядом с офисом полиции, поэтому никто не был арестован.
В пресс-службе добавили, что председателя отделения Максима Петлина вызвали в городскую прокуратуру для дачи объяснений. Сам Петлин рассказал изданию Itʼs My City, что прокуратура ограничилась устным предупреждением без составления протокола.
«Сказали, что ситуация в стране сложная. Сейчас они ловят экстремистов и так далее. На будущее надо думать и, видимо, вообще не проводить такие мероприятия. Если бы одну фамилию убрали и написали в целом про политических заключенных, то, может быть, и не привлекли бы их внимание», — рассказал Петлин. Он также уточнил, что отделение не планировало проводить массовое мероприятие. По его словам, встреча должна была пройти в закрытом формате для членов партии.