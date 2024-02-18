Bild: немецкие чиновники при строительстве газопровода «Северный поток — 2» случайно опубликовали документ с информацией о подлодках НАТО
Федеральная прокуратура ФРГ начала расследование в отношении сотрудников Горного ведомства города Штральзунд, ответственных за раскрытие государственной тайны при строительстве газопровода «Северный поток-2», сообщает Bild.
По данным издания, сотрудники ведомства, отвечавшего за выдачу разрешений при строительстве газопровода, в 2018 году опубликовали на своем сайте документ, в котором содержалась информация о районах действия подлодок НАТО и их вооружении.
Как уточняет издание, эти сведения имели пометку «секретно, только для служебного пользования». За разглашение государственной тайны сотрудникам ведомства грозит до пяти лет лишения свободы.
В свою очередь обозреватель Bild Николаус Харбуш отметил, что эта информация «могла быть интересна» организаторам взрывов на «Северных потоках».
Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов.
В ноябре 2023 года газета The Washington Post со ссылкой на украинских и европейских чиновников писала, что диверсию координировал 48-летний украинский полковник Роман Червинский. По этой версии, Червинский руководил группой из шести человек, которые арендовали судно и при помощи водолазного снаряжения установили взрывные устройства на газопроводах.
Червинский, который содержится в киевском СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий, отрицает свою причастность ко взрывам.