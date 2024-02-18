Федеральная прокуратура ФРГ начала расследование в отношении сотрудников Горного ведомства города Штральзунд, ответственных за раскрытие государственной тайны при строительстве газопровода «Северный поток-2», сообщает Bild.

По данным издания, сотрудники ведомства, отвечавшего за выдачу разрешений при строительстве газопровода, в 2018 году опубликовали на своем сайте документ, в котором содержалась информация о районах действия подлодок НАТО и их вооружении.

Как уточняет издание, эти сведения имели пометку «секретно, только для служебного пользования». За разглашение государственной тайны сотрудникам ведомства грозит до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь обозреватель Bild Николаус Харбуш отметил, что эта информация «могла быть интересна» организаторам взрывов на «Северных потоках».

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов.

В ноябре 2023 года газета The Washington Post со ссылкой на украинских и европейских чиновников писала, что диверсию координировал 48-летний украинский полковник Роман Червинский. По этой версии, Червинский руководил группой из шести человек, которые арендовали судно и при помощи водолазного снаряжения установили взрывные устройства на газопроводах.

Червинский, который содержится в киевском СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий, отрицает свою причастность ко взрывам.

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Расследование взрывов на «Северных потоках» продолжается девять месяцев. Мы собрали все, что стало известно о том, кто, как и зачем устроил диверсию При чем тут украинские дайверы? А российский флот? И можно ли еще отремонтировать газопровод?

Подробнее о взрывах

Расследование взрывов на «Северных потоках» продолжается девять месяцев. Мы собрали все, что стало известно о том, кто, как и зачем устроил диверсию При чем тут украинские дайверы? А российский флот? И можно ли еще отремонтировать газопровод?