Депутатов «Единой России» попросили воздержаться от комментариев о смерти Навального

Аппарат «Единой России» разослал депутатам Госдумы сообщение с просьбой воздержаться от комментариев о смерти политика Алексея Навального, сообщает «Агентство» со ссылкой на источник в партии.

Журналисты уточняют, что сообщение отправили депутатам не позднее чем через полчаса после появления заявления ФСИН о смерти политика. В этой рассылке говорилось, что депутатам стоит «держаться строго в русле трактовок ФСИН», «а лучше вообще воздержаться от комментариев».

Управление ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе объявило о смерти Навального 16 февраля. В сообщении говорилось, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, «практически сразу потеряв сознание». Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, констатировали смерть политика, заявило управление ФСИН.

Вскоре после этого смерть Навального прокомментировал член «Единой России», сенатор Владимир Джабаров. «У России не было никакого смысла как-то вредить здоровью Навального, абсолютно никакого. Я думаю, что несчастный случай, такое бывает», — заявил Джабаров.

Смерть Навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»

Смерть Навального

Умер Навальный. Онлайн «Медузы»