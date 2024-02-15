Бывшего главу кемеровского «Голоса» Сергея Пискунова арестовали по обвинению в «развратных действиях»

Суд города Белово Кемеровской области отправил под арест на два месяца бывшего главу регионального отделения движения наблюдателей «Голос» Сергея Пискунова по обвинению в «развратных действиях» (135 УК). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде уточнили, что статью о создании «экстремистского сообщества», с знакомые Пискунова связывали его задержание, активисту «пока не вменяют». Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Сергея Пискунова задержали 10 февраля в Кемерово, как пишет «Медиазона», на акции с возложением цветов с требованием вернуть мобилизованных. В доме активиста в поселке Граматеино провели обыск по делу об «экстремистской организации», сообщала пресс-служба партии «Яблоко», с которой сотрудничал Пискунов. Самого его доставили на допрос, но после отпустили.

12 февраля Пискунова повторно задержали в Алтайском крае на пропускном пункте «Веселоярск» при попытке выехать в Казахстан. В тот же день РИА Новости опубликовало фото постановления о возбуждении против Пискунова уголовного дела о ненасильственных развратных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет. В телеграм-каналах, связанных с силовиками, появились видео, на которых Пискунов сознается в «сексуальной переписке» с девушками. Также он рассказал, что ездил по кладбищам и фотографировал могилы российских военных, погибших на войне в Украине. Эти сведения использовались для базы данных о потерях российской армии в Украине, которую ведут журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» вместе с командой волонтеров.

Подробнее о деле Пискунова

Задержан бывший глава кемеровского «Голоса» Сергей Пискунов. Провластные СМИ обвиняют его в «развратных действиях» в отношении детей И одновременно рассказывают, что он помогал «Медиазоне» собирать данные о погибших солдатах

Подробнее о деле Пискунова

Задержан бывший глава кемеровского «Голоса» Сергей Пискунов. Провластные СМИ обвиняют его в «развратных действиях» в отношении детей И одновременно рассказывают, что он помогал «Медиазоне» собирать данные о погибших солдатах