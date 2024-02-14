Суд в Москве заочно арестовал юриста Илью Новикова по делу о «фейках» про российскую армию

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал юриста и бывшего игрока в «Что? Где? Когда?» Илью Новикова по делу о распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти (пункт «д» часть 2 статьи 207.3 УК), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Новиков подтвердил эту информацию, опубликовав копию решения суда в соцсети Х.

О том, что в отношении юриста возбудили дело о «фейках» об армии, источники ТАСС сообщили в конце декабря 2023 года. По информации агентства, поводом для дела стало интервью Новикова, в котором он заявил, что российские войска убивали мирных жителей города Буча Киевской области.

Илья Новиков в качестве адвоката участвовал в ряде резонансных судебных разбирательств в России и Украине. Он был защитником на процессах против ФБК и «Мемориала», представлял интересы украинской летчицы Надежды Савченко, украинского режиссера Олега Сенцова и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

С 2021 года Новиков живет в Киеве. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину юрист вступил в территориальную оборону.

В России Новикова лишили статуса адвоката, объявили «иностранным агентом», а также завели на юриста уголовное дело о госизмене (статья 275 УК) в форме «перехода на сторону противника» и объявили его в розыск.

Интервью Ильи Новикова

«Россия пытается убить меня, моих соседей, моих друзей. У меня перед Россией нет никаких обязательств» Интервью Ильи Новикова. До войны он защищал ФБК, а после начала полномасштабного вторжения вступил в тероборону Киева

Интервью Ильи Новикова

«Россия пытается убить меня, моих соседей, моих друзей. У меня перед Россией нет никаких обязательств» Интервью Ильи Новикова. До войны он защищал ФБК, а после начала полномасштабного вторжения вступил в тероборону Киева