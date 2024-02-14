Палата представителей США поддержала импичмент министра внутренней безопасности. Но в контролируемом демократами сенате он вряд ли пройдет

Члены Республиканской партии в палате представителей США поддержали решение объявить импичмент министру внутренней безопасности страны Алехандро Майоркасу, пишет NBC News.

Майоркаса обвиняют в том, что он допустил «беспрецедентный наплыв мигрантов» на границе США и Мексики. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Майоркас «умышленно и последовательно отказывался соблюдать федеральные иммиграционные законы, что способствовало самой страшной пограничной катастрофе в американской истории».

В поддержку решения об импичменте проголосовали 214 человек, против — 213 человек. Подавляющее большинство среди тех, кто не поддержал импичмент, составили представители Демократической партии, однако к ним присоединились трое республиканцев.

Президент США Джо Байден назвал голосование «вопиющим актом неконституционной партийности». «Вместо того чтобы устраивать подобные политические трюки, республиканцы, искренне обеспокоенные состоянием границы, должны желать, чтобы конгресс предоставил больше пограничных ресурсов и усилил пограничную безопасность», — говорится в заявлении Байдена.

Как отмечает BBC News, Майоркас стал первым за почти 150 лет членом кабинета министров, которому грозит импичмент.

Теперь вопрос об импичменте Майоркаса должен рассмотреть сенат на слушании. Как отмечает NBC News, для отстранения от должности требуются две трети голосов (это 67 сенаторов), но большинство в верхней палате составляют представители Демократической партии, и они «почти наверняка» не поддержат импичмент. О том, что попытка импичмента «вряд ли будет успешной» в контролируемом демократами сенате, также пишут BBC и CBS News.

Вопрос об импичменте будет рассмотрен после 26 февраля, когда сенаторы вернутся в Вашингтон.

Республиканцы в палате представителей уже пытались объявить Майоркасу импичмент в начале февраля, однако первая попытка провалилась — для большинства не хватило одного голоса. Демократы в комитете внутренней безопасности палаты представителей неоднократно критиковали республиканцев за эти попытки, называя их усилия «фикцией», пишет CNN.

Почти половина американцев, по данным опроса, проведенного в январе CBS, рассматривают пограничную ситуацию как кризисную, а 63% респондентов хотят «более жесткой» политики на границе.

Национальная безопасность и укрепление южной границы США стало одним из ключевых вопросов, препятствующих выделению военной помощи Украине. В двухпартийный законопроект, предусматривающий выделение финансирование Украине, Израилю и Тайваню, был также заложен бюджет на укрепление границы. Сенат одобрил его, однако республиканцы в палате представителей в начале февраля заблокировали его прохождение.

После этого был предложен другой законопроект, из которого исключили сумму на укрепление границ. Он вновь прошел одобрение сената, однако спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не вынесет его на голосование.