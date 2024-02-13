Власти Чукотки разрешили убивать «социально опасных» бездомных животных 

Законодательное собрание Чукотского автономного округа единогласно приняло региональный закон, регулирующий обращение с бездомными животными. Документ в том числе позволяет убивать «социально опасных» животных, в частности, собак.

Как сообщается на сайте думы Чукотки, «социально опасные животные» «могут принять за пищу человека, находящегося в беспомощном состоянии, а также детей, гуляющих во дворах и на детских площадках», а кроме того могут быть переносчиками бешенства.

В соответствии с новым законом, такие животные «подлежат гуманной эвтаназии» после отлова. Решать, является ли животное «социально опасным», должны будут ветеринары.

Госдума летом 2023 года приняла закон, позволяющий регионам самим решать, что делать на своей территории с бездомными животными. Чукотка стала пятым регионом, узаконившим их убийство — до этого аналогичные законы были приняты в Бурятии, республике Алтай, Магаданской и Астраханской областях.

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