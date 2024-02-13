Суд в Финляндии назначил неонацисту Яну Петровскому (он же Воислав Торден) 40 дней тюрьмы за то, что тот въехал в ЕС, несмотря на санкции

Окружной суд финской области Кюменлааксо назначил одному из командиров группировки «Русич» Воиславу Тордену (ранее известному как Ян Петровский) 40 дней тюремного заключения условно и штраф в размере 80 евро, сообщает Yle.

Адвокат россиянина Наталия Мальгина при этом заявила ТАСС, что Тордена «приговорили к реальному наказанию — 40 дням тюремного заключения».

Воислава Тордена признали виновным в том, что он дважды — в августе 2022 года и июле 2023 года — незаконно въехал в Шенгенскую зону, нарушив введенные против него санкции. Торден находился в санкционном списке ЕС под своим прежним именем Ян Петровский. Он отрицал, что намеренно нарушил законодательство, поскольку думал, что срок запрета на въезд уже истек.

Решение суда не окончательное. Защита намерена обжаловать приговор.

Воислав Торден (Ян Петровский, или Славян) — один из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич», воевавшей с украинскими войсками в Луганской и Донецкой областях в 2014-2015 годах.

Тордена задержали в Финляндии в июле 2023 года по запросу Украины, которая обвиняет его в преступлениях, совершенных против раненых и пленных украинских военных в 2014-2015 годах. Власти Финляндии отказали в экстрадиции Тордена из-за условий содержания заключенных в тюрьмах Украины и начали против него свое расследование, оно продолжается.

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