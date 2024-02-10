«Фонтанка»: на заводе алюминиевых сплавов в Петербурге нашли взрывчатку

На территории промышленной зоны в Невском районе Санкт-Петербурга нашли «бесхозный предмет», оказавшийся взрывчаткой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.

О найденной в петербургской промзоне взрывчатке также сообщает РБК со ссылкой на региональное МВД. Промзона, о которой идет речь, расположена на дороге на Петро-Славянку, 5.

В связи с обнаружением взрывчатки возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия боеприпасов (статья 222 УК). Есть ли в деле фигуранты, не сообщается.

Ранее местное издание 78.ru без ссылок на источники сообщило, что на металлургическом заводе в Петербурге нашли самодельное взрывное устройство мощностью два килограмма, лежавшее в полиэтиленовом пакете. В устройстве было взрывчатое вещество тетрил и вмонтированная зажигательная трубка. Бомба была спрятана рядом со складским помещением, ее обезвредили. Адрес металлургического завода в сообщении не приводится.

«Фонтанка» пишет, что взрывное устройство нашли на территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов в Рыбацком вечером 9 февраля (в этом же районе расположена дорога на Петро-Славянку, 5) Издание уточняет, что в найденном свертке было почти два килограмма взрывчатки.

На сайте завода говорится, что это «ведущий российский производитель вторичных алюминиевых сплавов»

В конце января 2024 года на территории Ленинградской области как минимум два предприятия были, вероятно, атакованы беспилотниками. 21 января пожар начался в терминале «Новатэка» в порту Усть-Луга — как писали СМИ, после атаки беспилотника — а в ночь на 31 января сбитый силами ПВО дрон упал на территории завода «Невский мазут».