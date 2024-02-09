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Трое работников сельхозпредприятия погибли в результате авиаудара в Сумской области

Источник: Сумская областная военная администрация

Российские войска днем 9 февраля нанесли авиаудар по Сумской области, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. 

По данным местных властей, российская авиация сбросила семь управляемых авиационных бомб в Сумском районе. В результате разрушены жилые дома и мастерская одной из агрофирм. 

Администрация сообщает, что погибли три человека, еще четверо ранены. 

Глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что погибшие и раненые — гражданские работники сельхозпредприятия.