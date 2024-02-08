В Пермском крае после взрыва на газопроводе загорелись соседние жилые дома, шесть человек пострадали

Обновлено. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что двоих пострадавших, доставленных в больницу, перевели в реанимацию. Пожар, по его словам, локализован. В МЧС заявили, что в селе Куеда произошел порыв внутрипромыслового газопровода, после чего огонь перекинулся на три частных дома.

В Пермском крае в районе поселка Куеда загорелись три железнодорожных цистерны, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Собеседник агентства заявил, что пожар начался на улице Интернациональной в селе Куеда, и существует угроза его распространения на близлежащее дома.

В медицинских службах ТАСС сказали, что в результате пожара пострадали пять человек. В диспетчерской службе агентству сообщили о шести пострадавших.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что, по предварительной информации, в районе поселка Куеда горят несколько домов, не упомянув при этом возгорание железнодорожных цистерн. По его данным, при пожаре пострадали шесть человек: пятеро уже госпитализированы, еще одного пострадавшего везут в больницу.

Телеграм-канал Mash написал, что в районе Куеды после взрыва на газопроводе загорелись три цистерны в составе грузового поезда, а огонь уже перекинулся на два жилых дома. Mash, утверждает, что в результате пожара госпитализировали одну женщину, получившую ожоги, и подростка, который надышался дымом.

О взрыве на газопроводе также пишет телеграм-канал 112. По его данным, после взрыва загорелся грузовой поезд, огонь также охватил три жилых дома. В результате пожара пострадали семь человек, среди которых двое детей — шести и 11 лет, сообщает 112. По предварительной информации, как пишет телеграм-канал, причиной возгорания стала разгерметизация трубы с газом.

В официальном телеграм-канале РЖД заявили, что информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда «не соответствует действительности». «Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, который ссылается на единую диспетчерскую службу, пожар уже локализован.