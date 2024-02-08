США заявили, что убили в Ираке командира проиранской группировки «Катаиб Хизбалла»

Командир группировки шиитских боевиков «Катаиб Хизбалла», которых, как считается, поддерживает Иран, убит в Ираке в результате удара США Об этом сообщило Центральное командование США.

Имя убитого командира проиранской группировки не сообщается. Утверждается, что он был ответственен за непосредственное планирование и участие в нападениях на силы США в регионе.

Данных об ущербе или жертвах среди мирных жителей в результате удара нет, заявили военные США.

Источники Reuters рассказали, что в результате атаки американского беспилотника по автомобилю на востоке Багдада был убит командир «Катаиб Хизбаллы» Абу Бакир аль-Саади и еще два человека.

Машина, по которой был нанесен удар, как утверждает агентство, принадлежала Силам народной мобилизации — службе безопасности Ирака, состоящей из членов вооруженных группировок, в том числе «Катаиб Хизбаллы», многие из которых близки к Ирану.

С начала войны в Газе между Израилем и ХАМАС проиранские группировки в Сирии и Ираке и военные США, которые дислоцируются в регионе, почти ежедневно атакуют друг друга, отмечает Reuters.

В конце января беспилотник нанес удар по американской военной базе в Иордании. В результате погибли трое военнослужащих и еще более 40 человек получили ранения. США обвинили в атаке проиранских боевиков, которые находятся в Ираке, и пообещали ответить на это нападение.

3 февраля военные США нанесли первые авиаудары по объектам проиранских группировок в Ираке и Сирии. Власти Ирака, Ирана и Сирии осудили действия США.

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