Фридман выиграл суд у бывшей домработницы, которой не смог оплатить декретный отпуск

В Великобритании суд по трудовым спорам постановил, что российский бизнесмен Михаил Фридман из-за санкций не может оплатить декретный отпуск бывшей домработнице Доминике Козлик. Об этом сообщает The Telegraph.

Козлик работала на Фридмана с 2015 года. В 2021-м она стала помощницей по хозяйству в его лондонском особняке Athlone House стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (82 миллиона долларов). В ноябре того же года Козлик ушла на год в декретный отпуск, в течение которого бизнесмен должен был выплачивать ей 1,5 тысячи фунтов (1,9 тысячи долларов) в месяц.

В марте 2022 года, после полномасштабного российского вторжения в Украину, Фридман попал под западные санкции и его банковский счет в Barclays был заблокирован. После этого выплаты Козлик прекратились, а в июне 2022 года ее и вовсе уволили. В ответ бывшая домработница подала в суд на бизнесмена из-за незаконного увольнения, дискриминации и нарушения трудового договора.

Суд, который рассматривал иск Козлик, сослался на решение Высокого суда Лондона, не разрешившего Фридману тратить, как того просил бизнесмен, 30 тысяч фунтов на содержание Athlone House, включая оплату работы персонала.

В итоге суд по иску домработницы решил, что она «жертва обстоятельств», а бизнесмен не может перечислить ей выплаты, не нарушив запрет Высокого суда. Козлик согласилась с выводом суда, но настаивала на том, что Фридман должен был обжаловать решение Высокого суда.

Сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман находится под санкциями Великобритании, Евросоюза и США. Включение бизнесмена в санкционные списки объяснили его связями с российскими властями.

Газета The New York Times сообщала, что власти Великобритании разрешили Фридману тратить около семи тысяч фунтов стерлингов с замороженных счетов ежемесячно на покрытие «основных потребностей семьи». Он также получил лицензию на содержание 19 сотрудников домашнего персонала, в том числе водителей, поваров и уборщиц.

В октябре 2023 года стало известно, что Фридман переехал из Великобритании в Израиль, но после нападения ХАМАС улетел в Москву.