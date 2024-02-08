Философский журнал «Логос» скрыл с сайта публикации «неблагонадежных авторов»

С сайта философско-литературного научного журнала «Логос» исчезли упоминания «политически неблагонадежных авторов». Внимание к этому привлек публицист Илья Будрайтскис — один из авторов, чьи публикации редакция «Логоса» сняла с сайта.

В частности, с сайта «Логоса» исчезли статьи социологов Григория Юдина и Бориса Кагарлицкого, а также философа Рубена Апресяна, объявленных «иностранными агентами».

Кроме того, пишет «Дождь», журнал удалил статьи и других авторов: Оксаны Тимофеевой, Артемия Магуна, Николая Плотникова.

Дополнение. Статьи авторов доступны на сайте, но найти их можно только по поиску названия текста. Например, по запросу Борис Кагарлицкий ничего не сайте журнала не находится. Но если ввести название его статьи «Патернализм и либерализм», то она будет доступна в формате PDF. В файле со статьей в формате PDF имя автора есть.

Журнал «Логос» издается с 1999 года, учредитель издания — Высшая школа экономики.

В начале января, писала Doxa, «Логос» отозвал из публикации статью Льюис Рейны из Великобритании под названием «Лесбийский взгляд и модные области».

Борис Каргалицкий в декабре 2023 года был приговорен к штрафу в 600 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма. Поводом для дела стало видео о взрыве на Крымском мосту летом 2022 года