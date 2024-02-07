Хабаровская прокуратура потребовала объявить экстремистским «движение „Я/Мы Сергей Фургал“»

Прокуратура Хабаровского края обратилась в суд с требованием «о признании межрегионального общественного движения „Я/Мы Сергей Фургал“ экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации».

Рассмотрение иска в Хабаровском краевом суда назначено на 22 февраля, говорится в сообщении, которое «ОВД-Инфо» обнаружило на сайте Минюста РФ.

Сергей Фургал, занимавший пост губернатора Хабаровского края, был задержан в 2020 году по обвинению в причастности к заказным убийствам. Задержание Фургала, который в тот момент был одним из немногих глав регионов, не представляющих «Единую Россию», спровоцировало в Хабаровске массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

30 ноября 2023 года Верховный суд России по иску Минюста объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ». После этого в России начали заводить административные дела о демонстрации символики ЛГБТ, а полиция стала приходить с рейдами в гей-клубы.