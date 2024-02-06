В Нижнем Тагиле двое пятиклассников избили 11-летнюю девочку. Мэр назвал это «рядовым событием», которое «раскрутили» в соцсетях

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал избиение 11-летней школьницы двумя пятиклассниками «рядовым событием», которое «раскрутили с украинских аккаунтов». Его слова приводит агентство «Между строк».

29 декабря 2023 года около школы № 56 Нижнего Тагила два брата-пятиклассника избили девочку и мальчика. Школьница получила травмы, ее госпитализировали. Издание Itʼs my city пишет, что конфликты между девочкой и братьями возникали и до драки. В тот день мальчики облили девочку компотом в столовой, но вместо извинений один из них предложил решить конфликт дракой «один на один», от чего девочка отказалась.

Девочку, как отмечает издание, побили недалеко от школы. Утверждается, что при этом присутствовала мать мальчиков — 37-летняя Фергана Аббасова, которая наблюдала за происходящим. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). В региональному управлении МВД заявили, что нападавшие поставлены на учет в управление по делам несовершеннолетних территориального ОВД. Против матери мальчиков возбудили уголовное дело по двум статья, так как, по версии следствия, она ударила девочку по голове и подстрекала сыновей к избиению ребенка.

6 февраля мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, отвечая на вопрос о реакции на негатив в соцсетях, вспомнил про историю с избиением девочки. Он заявил, что ему пришлось закрыть комментарии «из-за событий, которые происходили у нас перед Новым годом».

«Рядовое событие, мы в школе дрались каждый день, приходили с фингалами домой. Но как раскрутили нашу историю — по вопросу национального признака, хотя этого там не было, обычный детский конфликт и не более того. Раскрутили так — 290 комментариев с украинских аккаунтов. Они приходят на любую новость, более тысячи колл-центров работают в недружественных нам странах, в основном это Украина и Прибалтика», — заявил мэр.

Чуть позже мэр заявил, что его слова неправильно поняли.

«Не в том контексте [как это преподнесли]. [Имел ввиду, что это] вопрос полиции и следствия, а не комментаторов, которые не знают, что на самом деле там произошло», — сказал Пинаев.