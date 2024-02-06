Российский бизнесмен Игорь Чуркин попросил убежище в Аргентине. Украина добивается его экстрадиции

Российский бизнесмен Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, подал прошение об убежище в южноамериканской стране. Об этом ТАСС сообщила заведующий консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.

«У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и который подал прошение о предоставлении Игорю Игоревичу Чуркину политического убежища», — рассказала дипломат. По ее словам, российское посольство постоянно контактирует с Чуркиным.

Полиция Аргентины задержала Чуркина 30 января по запросу Главного бюро расследований (ГБР) Украины. По версии украинского следствия, Чуркин причастен к мошеннической попытке сохранить имущество ЗАО «Завод коммунального транспорта» (бывший ОАО «Львовский автомобильный завод»).

В посольстве РФ рассказали, что бизнесмена задержали в аэропорту Буэнос-Айреса, когда он прилетел с семьей по туристической визе. Аргентинский суд отпустил россиянина под подписку о невыезде до рассмотрения вопроса о его выдаче Украине. Тогда предполагалось, что суд пройдет в течение 45 дней, то есть до середины марта.

Адвокат россиянина Кристиан Рубилар сообщил РИА Новости, что запрос на получение политического убежища «парализует экстрадицию» на несколько лет — пока власти Аргентины не вынесут решение об убежище. Адвокат добавил, что его клиент запросил гражданство Аргентины, поскольку в стране родилась его дочь.

Игорь Чуркин — сын российского бизнесмена Игоря Чуркина. Как пишет РИА Новости, Чуркин-старший в 2005 году стал главой наблюдательного совета «Львовского автомобильного завода». В 2008 году его сыновья Игорь и Олег Чуркины числились совладельцами ЛАЗ.

По версии украинского следствия, предприятие Чуркина во Львове в 2022 году оформило крупный кредит в государственном банке под залог имущества, но Чуркин не стал возвращать деньги. Вместо этого, заявили в ГБР, глава предприятия под контролем сына бизнесмена обвинил банк в особо тяжком преступлении, после чего на имущество компании наложили арест. Расследование ведут по статье о заведомо ложном сообщении о преступлении.