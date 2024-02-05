Суд в Москве отправил под домашний арест адвоката Алексея Федярова. Он работал с «Русью сидящей» и защищал Кирилла Серебренникова

Обновление. Замоскворецкий суд Москвы отправил Алексея Федярова под домашний арест по обвинению в посредничестве в даче взятки, пишет РБК. Такую меру запросило для него следствие. В связи с этой информацией заголовок новости был изменен.

В Москве задержан юрист Алексей Федяров, сотрудничавший с правозащитной организацией «Русь сидящая», сообщает «Московский комсомолец».

На сайте Замоскворецкого суда Москвы появилась карточка дела, согласно которой Федяров значится подозреваемым по статье о посредничестве в даче взятки в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК, наказывается штрафом до восьмидесятикратной суммы взятки или лишением свободы на срок от семи до 12 лет). Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Подробности дела неизвестны. «МК» обращает внимание, что в Замоскворецкий суд поступило еще одно ходатайство об аресте заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Московской городской прокуратуры Алексея Куликова, подозреваемого в получении взятки. Издание предполагает, что эти два дела могут быть связаны между собой.

Алексей Федяров был координатором и возглавлял юридический департамент фонда помощи заключенным «Русь сидящая». В 2013 году Федяров был осужден по обвинению в мошенничестве, пишет «Новая газета». В 2017 году он представлял интересы режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии».