В отношении главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (статья 330.1 УК РФ). Об этом сообщает само издание.

«Медиазона» отмечает, что за 2023 год журналиста трижды штрафовали из-за постов без плашки об «иноагентстве» и не поданного в Минюст отчета. Для возбуждения уголовного дела достаточно двух штрафов за последний год.

В конце ноября 2023 года стало известно, что на Камалягина завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии (статья 280.3 УК). Поводом для дела стало видео на ютьюб-канале «Псковской губернии» о российском ракетном ударе по жилому дому в Умани в апреле 2023 года.

Денис Камалягин — один из пяти человек, которых Минюст первыми включил в реестр «СМИ-иноагентов». В середине марта 2022 года Камалягин покинул Россию на фоне обысков в «Псковской губернии» по делу о клевете на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.