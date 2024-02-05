ФСБ отчиталась, что предотвратила покушение на «одного из руководителей» аннексированного Крыма. Задержаны три человека

Федеральная служба безопасности задержала троих граждан России, которых подозревают в том, что они собирались устроить теракт в отношении «одного из руководителей» аннексированного Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Спецслужба сообщила имена задержанных — Владимир Боднарь, Оксана Шевченко и Ананьев В.В. (полное имя не сообщается — прим. «Медузы»). Ведомство заявило, что они собирались подорвать автомобиль одного из крымских чиновников в Симферополе по заданию Службы безопасности Украины. В отношении кого готовилось покушение, не сообщается.

У подозреваемых, среди прочего, изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из доработанной противотанковой немецкой мины DM22, заявила ФСБ.

Возбуждены уголовные дела о покушении на теракт (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК) и незаконном хранении взрывчатых веществ (пункт «а» части 3 статьи 222.1 УК). Утверждается, что задержанные дали признательные показания.

На видео, которое распространила ФСБ, Боднарь рассказал, что привез мину из Мелитополя в оккупированной РФ части Запорожской области. При каких обстоятельствах была сделана запись, неизвестно.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ФСБ регулярно отчитывается о предотвращенных диверсиях и терактах, а также задержании «завербованных украинскими спецслужбами россиян», в том числе в Крыму.

Подробно о таких задержаниях рассказывала «Новая газета Европа»

10 лет назад ФСБ отчитывалась о «предотвращении» десятков терактов, которые якобы готовили «исламисты». Теперь она «предотвращает» теракты СБУ и «украинских националистов» Главное из исследования «Новой газеты Европа»

Подробно о таких задержаниях рассказывала «Новая газета Европа»

10 лет назад ФСБ отчитывалась о «предотвращении» десятков терактов, которые якобы готовили «исламисты». Теперь она «предотвращает» теракты СБУ и «украинских националистов» Главное из исследования «Новой газеты Европа»