Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени «за многолетнюю добросовестную работу»
Президент РФ Владимир Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ, датированный 4 февраля, опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что Володин награжден «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».
4 февраля 2024 года Вячеславу Володину исполнилось 60 лет.
Пост спикера Госдумы Володин занимает с октября 2016 года. До этого он был первым заместителем главы администрации президента и руководителем аппарата правительства РФ.
Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени одна из самых высоких наград в Российской Федерации.