Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени «за многолетнюю добросовестную работу»

Президент РФ Владимир Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ, датированный 4 февраля, опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Володин награжден «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».

4 февраля 2024 года Вячеславу Володину исполнилось 60 лет.

Пост спикера Госдумы Володин занимает с октября 2016 года. До этого он был первым заместителем главы администрации президента и руководителем аппарата правительства РФ.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени одна из самых высоких наград в Российской Федерации.

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