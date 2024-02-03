Юлия Галямина объявила, что приостановит публичную деятельность из-за угрозы уголовного преследования

Политик Юлия Галямина решила приостановить свою деятельность, чтобы избежать уголовного преследования после того, как анонимный телеграм-канал Brief опубликовал «предупреждение» в ее адрес.

В сообщении Brief говорилось, что если Галямина станет главным публичным координатором акции , то против политика заведут уголовное дело. «„Последней каплей“ могло стать публичное в блоге Алексея Навального, что он попросит „организовать ей коалиционную поддержку“ в проведении такой акции», — написал телеграм-канал со ссылкой на источники, близкие к силовым структурам.

Галямина отметила, что как «иноагент», находящийся в России, она не может быть публичным координатором никаких акций, «чтобы не подставлять людей». Политик посчитала пост в канале Brief «предупреждением», вспомнив, что перед прошлым уголовным делом ей «похожим образом намекали на отъезд». При этом она отметила, что не собирается уезжать из страны.

«Посоветовавшись с командой, я приняла очень сложное для себя, но, как мне кажется, разумное решение. Я замолчу на некоторое время: не буду писать в соцсети и давать интервью. Мое молчание не означает, что я бросаю политику, покидаю страну или ухожу в „отпуск“. У него есть другое значение, которое, уверена, вы все поймете», — написала Галямина.

В декабре 2020 года Тверской суд Москвы приговорил Юлию Галямину к двум годам условно, признав ее виновной по «дадинской статье» о неоднократном нарушении правил митингов и пикетов (212.1 УК РФ). Дело в отношении Галяминой возбудили после того, как политик опубликовала в соцсетях лозунги с призывом выйти на акцию против поправок к Конституции РФ. 11 марта Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор Галяминой.

Интервью Юлии Галяминой

Каково быть российским политиком в 2022 году? В этом вообще есть смысл? И зачем оставаться в стране, где власти открыто уничтожают оппозицию? Рассказывает Юлия Галямина

Интервью Юлии Галяминой

Каково быть российским политиком в 2022 году? В этом вообще есть смысл? И зачем оставаться в стране, где власти открыто уничтожают оппозицию? Рассказывает Юлия Галямина