Таможня в Забайкалье обнаружила восемь контейнеров с формой ВСУ. Груз следовал транзитом через Россию в Польшу

На железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» сотрудники таможни обнаружили в грузовом поезде, который прибыл из Китая, контейнеры с военной формой Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Читинской таможни Владимира Игнатьева.

По его словам, контейнеры шли «транзитом через Китай в Польшу», а в документах говорилось, что внутри спортивная и рабочая одежда. Несоответствие груза заявленному в декларации сотрудники таможни обнаружили, когда просветили контейнеры с помощью инспекционно-досмотрового комплекса.

«Он показал, что там не совсем спортивная одежда по плотности ткани и другим параметрам. Один контейнер „выдернули“, вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии», — рассказал Игнатьев.

Всего были задержаны восемь контейнеров, «забитых под завязку» воинским обмундированием. Начальник таможни также отметил, что баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку. Поэтому после распаковки одного контейнера потребуется 5-6 дополнительных, чтобы запаковать все обратно, заявил он.

«Идут следственные действия, мы еще не все контейнеры успели досмотреть. Может, это и не в Китае изготавливали. ФСБ уже работает по полной программе. Зеленая форма, как положено, — воинское обмундирование. На бирках не указан изготовитель, но на украинском языке написано, что это [военная форма]. Досматривать будем еще примерно неделю. Уголовного дела еще нет», — заявил Игнатьев.

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