Мишустин заявил, что в искусственный интеллект российской и зарубежной разработки «заложены разные картины мира»
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в российский искусственный интеллект GigaChat и зарубежный ChatGPT «заложены разные картины мира».
«Мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения», — заявил премьер-министр РФ на форуме Digital Almaty 2024 (цитата по ТАСС).
У GigaChat и ChatGPT, по мнению Мишустина, «разное понимание, что такое хорошо, а что такое плохо».
«При допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли — например, в науку, медицину, промышленность — важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам. И мы это учитываем», — подчеркнул он.
GigaChat — разработка российского Сбера. Доступ к сервису был открыт весной 2023 года. GigaChat позиционировался как аналог ChatGPT от компании OpenAI, имеющий, как настаивали его разработчики, более широкие возможности и лучше работающий с русским языком.