Мишустин заявил, что в искусственный интеллект российской и зарубежной разработки «заложены разные картины мира»

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в российский искусственный интеллект GigaChat и зарубежный ChatGPT «заложены разные картины мира».

«Мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения», — заявил премьер-министр РФ на форуме Digital Almaty 2024 (цитата по ТАСС).

У GigaChat и ChatGPT, по мнению Мишустина, «разное понимание, что такое хорошо, а что такое плохо».

«При допуске ИИ-решений в критически значимые отрасли — например, в науку, медицину, промышленность — важно использовать модели, отвечающие собственным национальным интересам. И мы это учитываем», — подчеркнул он.

GigaChat — разработка российского Сбера. Доступ к сервису был открыт весной 2023 года. GigaChat позиционировался как аналог ChatGPT от компании OpenAI, имеющий, как настаивали его разработчики, более широкие возможности и лучше работающий с русским языком.

Что это вообще такое

Об искусственном интеллекте столько (надоедливых) новостей — а наша жизнь за год принципиально так и не поменялась Но ведь поменяется? Пробуем ответить на самые сложные вопросы о будущем ИИ

Что это вообще такое

Об искусственном интеллекте столько (надоедливых) новостей — а наша жизнь за год принципиально так и не поменялась Но ведь поменяется? Пробуем ответить на самые сложные вопросы о будущем ИИ