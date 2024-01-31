Суд в Нью-Йорке отклонил иск миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sothebyʼs из-за продажи «Спасителя мира» да Винчи

Суд присяжных в Нью-Йорке встал на сторону Sothebyʼs в споре с российским миллиардером , который обвинил аукционный дом в том, что тот помог его бывшему арт-дилеру Иву Бувье из Швейцарии завысить цены на произведения искусства, сообщают Reuters и Bloomberg.

После трех недель судебного процесса в федеральном суде на Манхэттене присяжные вынесли вердикт в пользу Sothebyʼs по четырем отдельным искам. Как указывает Bloomberg, десять присяжных — восемь женщин и двое мужчин — вынесли вердикт в течение шести часов.

Рыболовлев утверждал, что аукционный дом вступил в сговор с Ивом Бувье, чтобы вынудить бизнесмена купить по завышенной цене четыре произведения искусства. В Sothebyʼs говорили, что не знали, что арт-дилер мог солгать Рыболовлеву при продаже. Аукционный дом отмечал, что не несет ответственности за сделки Бувье и Рыболовлева. Сам Бувье говорил, что не сделал ничего плохого.

В частности, предметом судебного спора стала сделка 2013 года, когда Бувье за 127,5 миллиона долларов продал Рыболовлеву картину , приписываемую Леонардо да Винчи. Сам Бувье, согласно судебным документам, купил картину у Sothebyʼs за 83 миллиона долларов за день до того, как продал ее Рыболовлеву. Также в суде рассматривали сделки по продаже картины Рене Магритта за 43,5 миллиона долларов в 2011 году, картины Густава Климта за 183,8 миллиона в 2012 году и скульптуры Амедео Модильяни за 62,5 миллиона в 2013 году.

Первоначальный иск Рыболовлева касался 15 сделок, совершенных в 2011-2015 годах. Бизнесмен утверждал, что Бувье получил сотни миллионов долларов в виде скрытых наценок. Суд в США отклонил большинство претензий Рыболовлева в марте 2023 года.

Адвокат Рыболовлева Дэниел Корнштейн заявил, что «дело достигло нашей цели — пролить свет на отсутствие прозрачности, которое поражает арт-рынок». «Эта секретность затруднила доказательство сложного дела о пособничестве в мошенничестве», — считает адвокат.

В аукционном доме заявили, что решение суда «подтверждает приверженность Sothebyʼs соблюдению высочайших стандартов честности, этики и профессионализма», а также подтверждает, что нет никаких доказательств, что Sothebyʼs обманула Рыболовлева.

Дмитрий Рыболовлев обвинял Ива Бувье в том, что арт-дилер завысил стоимость 38 произведений искусства, в том числе полотен Леонардо да Винчи, Марка Ротко, Пабло Пикассо и Поля Гогена. В течение десяти лет бизнесмен заплатил за произведения искусства два миллиарда долларов. Прокуратура Женевы в 2021 году решила закрыть дело против Ива Бувье, возбужденное по заявлению российского миллиардера.

Рыболовлев продал картину «Спаситель мира» на аукционе Christieʼs в 2017 году за 450,3 миллиона долларов, что стало рекордной аукционной ценой на предметы искусства.

Читайте также

Рыболовлевская картинная галерея Российский бизнесмен оказался в центре арт-скандала с украденным Пикассо

Читайте также

Рыболовлевская картинная галерея Российский бизнесмен оказался в центре арт-скандала с украденным Пикассо