Россельхознадзор запретил ввоз кормов для кошек и собак Hillʼs

Россельхознадзор объявил, что с 6 февраля приостанавливает поставки кормов для кошек и собак Hillʼs с итальянского завода компании. В сообщении ведомства сказано, что это последняя производственная площадка Hillʼs, с которой ввозили корма в Россию.

Россельхознадзор в ноябре 2023 года провел на заводе компании в Италии проверку. «Инспекция показала отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства кормов, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья, используемого при производстве кормов для кошек и собак», — заявили в ведомстве.

Как отмечает РБК, в документах Россельхознадзора от 25 декабря 2023 года сказано, что служба продлила до 1 апреля сертификацию завода Hillʼs в Италии на поставки кормов в Россию.

В Россельхознадзоре напомнили, что в августе 2023 года приостановили поставки с завода Hillʼs в Нидерландах, а в 2021 году — из Чехии и США.

Hillʼs — дочерняя структура Colgate-Palmolive. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину компания Colgate-Palmolive отказалась от инвестиций в Россию, но корма Hillʼs продолжили поставлять в страну.

Россельхознадзор с 2020 года ограничивает импорт кормов для животных, объясняя это тем, что продукция содержит генно-модифицированные компоненты. Из-за сокращения ассортимента и ограничений на ввоз цены на корма для животных в ноябре-декабре 2022 года выросли от 30 до 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пишет РБК.

Производители кормов для животных, работающих в России, постепенно повышают цены на свою продукцию. Так, в конце января российское подразделение Nestle (бренды Darling, Felix, Gourmet, Pro Plan и Purina One) предупредило партнеров, что с 5 февраля повысит цены на корма для кошек и собак до 12%. Это связывают с тем, что себестоимость товаров, логистика и упаковка подорожали.