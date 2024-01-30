В Госдуму внесли законопроект о выплатах «фактическим» семьям погибших в Украине военных

В Госдуму внесли законопроект о защите прав «фактических» семей погибших или пропавших без вести участников войны в Украине, сообщил один из авторов инициативы сенатор Андрей Турчак.

«Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе до , но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца», — написал Турчак в своем телеграм-канале.

Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд, в порядке особого производства.

После решения суда «фактическая» супруга получит право быть наследником, а также — права на положенные по закону льготы. По словам Турчака, закон будет иметь обратную силу, то есть будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия.

В январе 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры поддержки женщинам, которые жили с погибшими участниками «спецоперации» или имеют с ними общих детей, но не регистрировали брак официально.

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