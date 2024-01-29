Продюсерская компания «Марс Медиа», занимавшаяся производством новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», опубликовала заявление на фоне «большого резонанса», вызванного фильмом «как в киноиндустриальном сообществе, так и среди зрителей».

После премьеры 25 января картину потребовали запретить российские пропагандисты и прокремлевские активисты, поддерживающие вторжение в Украину. В частности, они обратили внимание на антивоенную позицию режиссера — гражданина США российского происхождения Михаила Локшина. Отдельно Z-патриотов возмутил тот факт, что производство фильма спонсировал государственный Фонд кино.

В заявлении «Марс Медиа» нет прямых комментариев на эти нападки, однако отмечается, что съемочный период «Мастера и Маргариты» под руководством Михаила Локшина завершился еще осенью 2021 года, после чего вся дальнейшая работа велась продюсерами.

Компания отметила, что создать подобный масштабный проект без поддержки государства было бы невозможно. «Сумма государственной поддержки составила менее половины от общего бюджета фильма», — сообщили в «Марс Медиа».

Этот фильм — возможность напомнить молодым зрителям о великом русском писателе Михаиле Булгакове и его произведениях, а старшему поколению увидеть на экране героев своего любимого произведения. Работая над проектом главным для нас было сделать фильм, которым могла бы гордиться российская киноиндустрия.

Продюсеры добавили, что «Мастер и Маргарита» вызвала «восторженные отзывы у зрителей», а сборы за первый уикенд в размере более 400 миллионов рублей «дают поддержку всей российской киноиндустрии и потенциал для долгого проката».

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