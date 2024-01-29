Бывшего следователя приговорили к 11 годам колонии по обвинению в фальсификации доказательств в деле о перестрелке в Москва-Сити

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к 11 годам колонии бывшего следователя московского управления Следственном комитета РФ Левона Агаджаняна, который вел дело о перестрелке в Москва-Сити в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Суд признал бывшего следователя виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности.

Суд частично удовлетворил гражданский иск к подсудимому, взыскав с него семь миллионов рублей, уточняет ТАСС. Агаджаняна лишили звания майора юстиции. Также ему запретили в течение трех лет после освобождения занимать должности, сопряженные с организационными или распорядительными функциями.

Государственный обвинитель просил для Агаджаняна 12 лет колонии. Сам подсудимый вину не признал. Защита намерена обжаловать приговор.

Агаджаняна задержали в декабре 2020 года. По версии следствия, он сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства по уголовному делу о перестрелке в Москва-Сити, чтобы занизить роль фигурантов дела. Кроме того, говорили в СК, Агаджанян незаконно привлекал к уголовной ответственности трех человек, чье преследование в дальнейшем прекратили.

Перестрелка в Москва-Сити произошла в башне «Око» 17 ноября 2017 года. В результате один человек погиб и пять получили ранения. Конфликт произошел между охранниками бывшего акционера компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева и охранниками мероприятия, на которое он приехал, — юбилея бизнесмена Дмитрия Павлова, которого СМИ называли «одним из лидеров измайловской ОПГ». Поводом для ссоры стал отказ водителя и охранников Юшваева отогнать его автомобиль, перегородивший вход в башню «Око».

По делу о перестрелке суд вынес приговор только бывшим охранникам бизнесмена Гавриила Юшваева — Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову. В мае 2021 года им назначили по 16 и 15 лет лишения свободы соответственно, но уже в декабре Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В итоге им назначили то же наказание в июне 2022 года.