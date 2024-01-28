Даниил Медведев в третий раз в карьере проиграл финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Медведев выиграл первые два сета, однако затем проиграл следующие три. Общий счет матча — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера. Для 22-летнего итальянца это первая победа в турнире Большого шлема.

Медведев проиграл финал Australian Open третий раз в карьере. До этого он уступал в решающем матче турнира Новаку Джоковичу в 2021 году и Рафаэлю Надалю в 2022 году (причем тогда, как и теперь, россиянин выиграл первые два сета, но проиграл следующие три).

Нынешний финал Australian Open стал первым с 2005 года, в котором не играли ни Джокович, ни Надаль, ни Роджер Федерер.