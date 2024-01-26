Подписи россиян, собранные за рубежом в поддержку выдвижения Надеждина, доставят в Россию и пересчитают. Политик говорил, что их не будут сдавать в ЦИК

Собранные за рубежом подписи россиян в поддержку выдвижения в президенты России Бориса Надеждина доставят в РФ и пересчитают в штабах политика. Об этом Надеждин написал в своем телеграм-канале.

Многие переживали, что подписи, которые российские граждане поставили в точках сбора по всей планете, не пригодились. Это не так. Все подписи будут доставлены в Россию и пересчитаны штабом. Эти подписи — доказательство огромной поддержки и желания сотен тысяч россиян, чтобы Россия стала страной мирной и свободной!

Политик поблагодарил всех, кто поддержал его выдвижение. Всего, по словам Надеждина, его штабы собрали около 200 тысяч подписей в России. «Из них мы отбираем лучшие 105 тысяч и оформляем их для сдачи в ЦИК», — добавил он. На сайте политика сообщается, что сбор подписей продолжается.

Надеждин и представители его штаба ранее заявляли, что не будут сдавать в Центризбирком подписи россиян, собранные за границей. Они объяснили это тем, что собрали достаточно подписей в России. Во время сбора подписей наблюдатели отмечали, что закон об основных гарантиях избирательных прав запрещает собирать за рубежом подписи у граждан РФ, которые прописаны в России, и на этом основании ЦИК может не принять часть подписей Надеждина.

Борис Надеждин — единственный политик, открыто выступающий против войны, который идет на выборы президента РФ. Его выдвинула партия «Гражданская инициатива».

Для регистрации в качестве кандидата Надеждину необходимо сдать в ЦИК 100 тысяч подписей из более чем половины регионов РФ, при этом количество подписей из одного региона не может превышать 2500. Команда Надеждина заявляла своей целью сдать в ЦИК по 2500 подписей из 40 регионов.

По информации «Медузы», в администрации президента РФ не готовы позволить Центризбиркому зарегистрировать на выборах никаких антивоенных политиков. В политическом блоке Кремля, курирующем выборы, хотят, чтобы Надеждин сам отказался сдавать подписи в ЦИК.

Что в кремле думают о Надеждине

«Людей потянуло на новое. Это очень неприятный эффект» «Медуза» выяснила, что о неожиданной популярности Бориса Надеждина думают в Кремле (спойлер: все пошло наперекосяк)

Что в кремле думают о Надеждине

«Людей потянуло на новое. Это очень неприятный эффект» «Медуза» выяснила, что о неожиданной популярности Бориса Надеждина думают в Кремле (спойлер: все пошло наперекосяк)