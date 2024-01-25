В Госдуму внесли законопроект, который позволит Роскомнадзору блокировать зеркала пиратских сайтов без решения министерства цифрового развития

В Госдуму внесли законопроект, призванный упростить и ускорить процесс ограничения доступа к зеркалам заблокированных пиратских сайтов. Соответствующий документ опубликован в базе Госдумы.

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что действующий порядок ограничения доступа к зеркалам представляется им «чрезмерно затрудненным».

Сейчас этот механизм включает отправку Роскомнадзором информации о зеркале в министерство цифрового развития, проведение ведомством соответствующей экспертизы, отправку заключения из министерства в Роскомнадзор и владельцу сайта. После этого Роскомнадзор обязан связаться с операторами поисковых систем, а они, в свою очередь, ограничить доступ к сайту.

Чтобы упростить этот процесс, авторы предложили передать полномочия по принятию решения о признании сайта копией заблокированного ресурса и направлению такого решения владельцу сайта непосредственно Роскомнадзору. Депутаты считают, что это позволит сократить процедуру до двух дней.

Помимо этого, депутаты предложили распространить на все поисковые системы обязанность удалять из поисковой выдачи такие зеркала. «Сегодня это обязаны делать только „поисковики“, распространяющие рекламу в российском сегменте интернета», — пояснил депутат Александр Хинштейн, один из авторов документа.

Госдума приняла законопроект о блокировке копий пиратских сайтов в июне 2017 года. Этот документ ввел в российское законодательство понятие зеркала, то есть копии сайта, которая сходна с оригиналом «до степени смешения», а также разрешил блокировку таких сайтов без судебного решения. В начале июля документ подписал президент России Владимир Путин.