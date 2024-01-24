Прокуратура Нидерландов попросила заочно приговорить футболиста «Спартака» Квинси Промеса к девяти годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков

В Нидерландах прокуратура попросила суд заочно приговорить нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса к девяти годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает местное издание AD.nl.

По версии обвинения, Промес и другой фигурант дела Мэрилио В., который приходится футболисту дядей, причастны к ввозу в Нидерланды двух партий кокаина весом в 650 и 712 килограммов в 2020 году. Одна из партий была перехвачена полицией в бельгийском Антверпене.

В прокуратуре считают, что Промес выполнял «руководящую» роль и финансировал контрабанду наркотиков.

Дядю футболиста также обвиняют в отмывании 17 тысяч евро, ему грозит восемь лет лишения свободы. Мэрилио В. признал, что знал о кокаине, заявив, что его роль в деле о контрабанде была незначительной. О племяннике он не говорил, пишет AD.nl.

Промес на заседании суда не присутствовал. 22 января он уехал со «Спартаком» на сборы в Дубай. Ранее футболист отрицал обвинения.

Квинси Промес играл за московский «Спартак» в 2014-2018 годах. В сезоне 2017/18 он стал лучшим бомбардиром Чемпионата России по футболу. В 2020 году, когда произошел инцидент с наркотиками, Промес выступал за амстердамский «Аякс». По итогам сезона 2020/2021 он стал чемпионом Нидерландов. В 2021 году Промес вернулся в московский клуб.

В июне 2023 года суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к полутора годам лишения свободы по обвинению в нападении. Как установил суд, в 2020 году на семейной вечеринке футболист в ходе ссоры ударил ножом в ногу двоюродного брата. Промес вину не признал.